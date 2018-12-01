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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesirspor Baltok- Denizlispor maçın ardından

Balıkesirspor Baltok- Denizlispor maçın ardından

Balıkesirspor Baltok teknik direktörü Giray Bulak'ın açıklamaları

Teknik Direktör Bulduk Rektör 

-Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz 'in açıklamaları

- - Bulak: "Sonuca gidemedik"- İldiz: "Deplasmanda bir puan önemli" BALIKESİR

- Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Maçın adından ilk değerlendirmeyi yapan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda kazanamıyorlarsa kaybetmemelerinin de önemli olduğunu söyledi.

Yücel İldiz, “Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Rakibimiz iyi bir takım. Onlar da bu maçı kazanmak istedi. Biz de son haftalarda firesiz gittiğimiz için kazanmak istiyorduk. Maça iyi başlayamadık. İlk 20-25 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Devreye biraz dengede girdik. İkinci yarı tam bir mücadele maçı oldu. Ama baktığımızda çok gol pozisyonu olan bir maç değildi. Bizim de istediklerimizi yapamadığımız bir gündü. Bu koşullar içerisinde deplasmanda puanla dönmek ileriki günler için iyi olduğunu düşünüyorum. Hedefe giden bir takımda deplasmanda kazanamıyorsanız kaybetmeyecekseniz. Bugün böyle bir maç oynadık. Oyuncularım iyi niyetliydi mücadeleci bir oyun oynadılar. Dediğim gibi bir puanla döndüğümüz için mutluyum” dedi.
Balıkesirspor Baltok cephesi Daha sonra konuşan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, pozisyonlar üretmelerine rağmen sonuca gidemediklerini söyledi.

Giray Bulak, "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremediğimiz bir maç oldu. Özellikle ilk yarı iyi pozisyonlar bulduk. Oyunu kenarlara iyi yaydık. Ama maalesef sonuca gidemedik. Kaleci de günündeydi. Pozitif oyundan memnunum. Puan olarak güvenilir yerde olan takımlar sahaya kafa olarak da rahat çıkıyorlar. Denizlispor gol yollarında etkili bir takım olmasına rağmen pozisyon vermedik. Bu bizi sevindiren taraf. Ama 2 yıldır bu takım transfer yapmadan oynuyor. Rakipler ise 10-15 oyuncu alarak oynuyor. Ligde en az gol atan takımlardan biriyiz. İyi planlama yaptığımızda çok önemli bir ekibiz. Üst sıralardaki takımlarla oynamayı çok seviyoruz. Bunu iyi beceriyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum pozitif futboldan dolayı. Rakibi de tebrik ediyorum iyi takım olmuşlar” şeklinde konuştu.

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