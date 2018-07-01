Balıkesirli muhtardan sazlı sözlü hizmet

-Muhtar Efrahim Başa ile röportaj

-Levent Aktaş ile röportaj

-İsmail Sarıkaya ile röportaj



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Efrahim Başa, başarılı çalışmalarının yanı sıra bağlama çalıp türkü söylemesi ile de takdir topladı. Gençliğinden bu yana bağlama çaldığını anlatan Başa, gençlere bağlama çalmayı tavsiye ederken, meraklılarına öğreteceğini söyledi.



İlçenin en büyük mahallelerinden olan Bahçelievler de 4 yıldan bu yana muhtarlık yapan 62 yaşındaki 3 çocuk babası Efrahim Başa, çalışma masasının yanında asılı duran bağlaması ile boş zamanlarında komşularına konser veriyor. Başa, hizmetleri ile olduğu kadar bağlama çalıp söylemesi ile de takdir topladı. Günün yorgunluğunu bağlama çalarak attığını bildiren Başa, enstrüman çalan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak duracaklarını söyledi.



İşini severek yaptığını anlatan Başa, “Ben mahallenin 4 yıldan beri muhtarıyım. Muhtarlığımın haricinde bağlama çalmaktayım. Yorgunluğumu bununla atıyorum. Arkadaşlar toplandığı zaman ben onlara çalıp söylüyorum. Kendimizce eğlendiriyoruz. Yorgunluğumuzu atıyoruz. Muhtarlığımı yapmaya çalıyorum. Birde, enstrüman çalmak bir incelik herhalde. Gençlere ben bunu tavsiye ediyorum. Gençler gelirse öğretmeye çalışırım. Enstrüman çalmak insanın ruhunu dinlendirdiği gibi kötü alışkanlıklardan da çeker alır” dedi.

Mahalle sakinlerinden Levent Aktaş da, ”Efrahim ağabey bizim mahallenin muhtarıdır. Her tür işlerimizde bize yardımcı oluyor. Böyle bir muhtarı her mahallede görmemiz gerekiyor. Ayrı yeten saz çalıp türkü söylemesi bizim hoşumuza gidiyor. Bize türküler söylüyor. Ondan dolayı kulaklarımızın pası siliniyor. Çok mutlu oluyoruz” dedi.

İsmail Sarıkaya ise,” Ben bu mahallenin 14 yıllık sakiniyim. Efrahim ağabey de muhtarımız. Gerçekten bize yardımcı oluyor. Çaldığı saz da çok güzel. Kendisini seviyoruz” dedi.



