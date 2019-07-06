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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesir Üniversitesi’nde zeytincilik kursu İzle

Balıkesir Üniversitesi’nde zeytincilik kursu İzle

Kurs detayları

Siyer Yurt Dışı Zeytinyağı Yurttaş Göreme 

-Mücahit Kıvrak röportajı
-Kursiyerler ile röportaj

( BALIKESİR -ÖZEL)- Zeytinciliği öğrenmek için Fransa’dan geldi BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) tarafından zeytincilere kurs verildi.
"Zeytinin okumuş hali" sloganı ile eğitimlerine devam eden BAÜN Edremit Meslek Yüksek Okulu, eğitim sezonu dışında da bölgedeki zeytincilere kurslar ile yardımcı oluyor. Kurslara Fransa’dan bile kursiyer katılıyor. Edremit MYO’da düzenlenen kurslara yurt içi ve yurt dışında birçok kişi ilgi gösteriyor. Düzenlenen eğitimlerde kursiyerlere zeytin yetiştiriciliği, zeytinyağı üretim teknikleri, sofralık zeytin üretimi ve zeytinyağı tadımı konularında bilgiler veriliyor. Eğitimler hakkında bilgi veren BAÜN Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvran, “Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu olarak her yıl ülkemizdeki zeytincileri, zeytinciliğe başlayanları okulumuzda topluyoruz. Artık gelenekselleşti. Her yıl temmuz ayında üreticilerimize zeytin ve zeytinyağının bahçeden rafa kadar geçen sürecini anlatıyoruz. Her yıl ilgi artıyor. Bu sene Fransa’dan katılan var. Bu bizi çok sevindirdi. Ülkemizdeki zeytin ve zeytinyağını Fransa’da satmak isteyen bir yurttaşımız. Bunu duyunca biz de çok heyecanlandık. Umarım hayallerini gerçekleştirebilir” dedi.
Fransa’dan eğitimlere gelen Zeki Keleş, “Fransa’da Türk zeytinyağı göremedim. Bu merakımı çekti. Niçin bizim yağımız satılmıyor? Güneşimiz var, denizimiz var. Bu kursa bunun için katılmaya karar verdim” dedi.

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