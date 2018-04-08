-Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak röp

-Zeytinyağı tadımı detayı



( BALIKESİR ) Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak, "Genzinizi yakıyorsa iyi zeytinyağıdır" BALIKESİR



- Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak, kaliteli ve iyi zeytinyağının nasıl anlaşılacağını anlattı. Kaliteli ve iyi zeytinyağını tespit etmenin püf noktalarını anlatan Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak, “Zeytinyağının iyisini anlamak için bir bardağa koyuyoruz. Öncelikli olarak ilk işimiz zeytinyağı koyduğumu kabı avcumuzun içerisinde ağızını da elimizle kapatıp belli bir sıcaklığa kadar ovalayarak ısıtıyoruz. Bu ısıtmamızın sebebi, soğuk zeytinyağları içindeki iyi veya kötü kokuları göstermez. İçinde saklar. Biz bu şekilde ısıtıyoruz. Ağızı kapalı olacak. İçersine kokuları yavaş yavaş salmaya başlayacak. Ondan sonra ilk yapacağımız iş koklamak. Kokladığımızda zeytinyağının içinde çayır çimen kokusu, taze kesilmiş ot kokusu, yeşil domates kokusu gibi doğada sık sık rastladığımız kokuları arıyoruz. Öncelikli hedefimiz bu. Mesela bir yağlı boya kokusu, sirke, şarap kokuları bunlar zeytinyağının kötü üretildiğini bize gösterir. Bu şekilde kokladıktan sonra ağzımıza bir yudum alıyoruz. Dilimizin üzerinde beklettikten sonra içimize kuvvetli bir nefes ile çekiyoruz. İçimize çekip ağzımızın içine hava girişini sağlıyoruz. Ondan sonra gırtlağımızda ve dilimizin kenarlarında bir acılık genzimizde ise bir yakıcılık hissi uyandırması lazım. Bilinenin aksine zeytinyağları hem yakar hem de içeriğinde acılık vardır” dedi.



