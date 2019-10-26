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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesir Sağlık-Sen İl Divan toplantısını yaptı

Balıkesir Sağlık-Sen İl Divan toplantısını yaptı

SALONDAN GÖRÜNTÜLER

Dera İnsanlık Suçu Bild Toplantı Etiler 

-SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
-SAĞLIK-SEN BALIKESİR ŞUBE BAŞKANININ KONUŞMASI
-SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANININ KONUŞMASI
-HEDİYE TAKDİMİ

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Balıkesir’de düzenlenen İl Divan toplantısına katıldı.
Semih Durmuş, sağlık alanında istihdamın mutlak suretle artırılması gerektiğini bildirdi.Sağlık-Sen Balıkesir Şubesi’nin düzenlediği İl Divan Toplantısı Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Şube Başkanı Nihat Erzi konuşma yaptı. Erzi konuşmasında, “Genel merkezimize Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarımızın sorunlarını her defasında her ortanda dile getirdik. Genel merkezimizde sorunları bilmekte ve çözümleri için mücadele etmektedir. Ancak gelinen noktada bazı nedenlerden ötürü sorunlarımız çözüme kavuşamamıştır. Bizim sahada karşılaştığımız ve önemli gördüğümüz bu sorunlardan birkaçını dile getirmek istiyorum. Bunlardan birincisi şiddettir. Bir insanlık suçu olan Şiddetin önlenmesi için daha caydırıcı önlemlerin alınması hayatı önem taşımaktadır. İkincisi Döner sermaye sistemidir. 3600 ek göstergenin çalışma barışını bozmayacak bir şekilde düzenlenmeli ve kapsamı genişletilerek biran önce hayata geçirilmelidir” diye konuştu.
İl divan toplantısında yapılan konuşmaların ardından katılımcılara hediye takdimi gerçekleştirildi.
İl Divan Toplantısında Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan, Yusuf Dural, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın yanı sıra iş yeri temsilcileri, delegeler ve çeşitli illerden gelen sendika temsilcilerini ağırladı.
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