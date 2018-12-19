Balıkesir Pullusu kursunu bitiren kadınlara sertifikaları verildi...25 kursiyer, Balıkesir'e özgü bir gelinlik olan Balıkesir Pullusunu yapmayı öğrendi

-Kurs alanına Başkan Yılmaz'ın gelmesi

-İŞKUR Müdürünün konuşması

-Karesi Belediye Başkanı Yılmaz'ın konuşması

-Kaymakam Demir'in konuşması

-Sergi alanının gezilmesi

-Kursiyerlerin açıklamaları



( BALIKESİR )-Başkan Yılmaz, “Asırlık gelenek yaşatılıyor” BALIKESİR



- Balıkesir'e has özel bir gelinlik olan Balıkesir Pullusu kursuna katılan 25 kursiyere belgeleri teslim edildi. Balıkesir'e has özel bir gelinlik olan Balıkesir Pullusu, Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle, Kamçıllı Mahallesi'nin kadınları tarafından yıllar sonra yeniden günlük yaşamın bir parçası haline getirildi.

Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kamçıllı Mahallesi'nde düzenlenen Balıkesir Pullusu Kursu'na katılan 25 kursiyer kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde konuşan İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, kursun kadın istihdamı noktasında önemli bir atılım olduğunu ifade ederek, "Güzel bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Bu işbirliği katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir'in asırlık geleneklerinden birisi olan Balıkesir Pullusunun Kamçıllı'da kalkınma ve istihdam yolculuğuna başladığını söyleyen AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sadece taş döşeyip oyun parkı yapmıyoruz. Genci, çocuğu ve kadınıyla herkesi kapsayan farklı projeleri hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. “Asırlık gelenek yaşatılıyor” Unutulmaya yüz tutmuş Balıkesir Pullusunu yaşatmaya ve Kamçıllılı kadınlara istihdam sağlamaya yönelik önemli bir adım attıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Kamçıllı bugün kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hep birlikte yanımızdaydı. Bu da projenin hemşehrilerimiz tarafından benimsendiğini gösteriyor" dedi.

Balıkesir Pullusunun Balıkesir'in en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Kadınlarımız asırlık bu geleneği çağımıza uygun güncelleyerek ve kullanım alanlarını arttırarak aile ekonomisine katkıda bulunacak" dedi.

“Balıkesir Pullusu yaşatılması gereken miras” Balıkesir Pullusunun yaşatılması gereken önemli bir kültür mirası olduğunu kaydeden Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "Zaman geçiyor, bu süreçte bir şeylerin güncellenmesi lazım. Geçmişte olan şekliyle bir şeylerin yaşaması zor. Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerimizde güncelleme yapmamız lazım ki yaşamaya devam etsin. Biz bu kurs ile onu sağlayacağız. Bunun gelir getirici kısma dönmesi çok önemli. Özellikle Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Hem ulusal hem de uluslararası boyutta hangi kurum etkinlik yapıyorsa mutlaka yanında oluyor, işlerini kolaylaştırıyor" dedi.

Protokol, açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek sergiyi gezdi. Düzenlenen sertifika törenine Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.



