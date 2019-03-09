Balıkesir Polisi dolandırıcılara nefes aldırmıyor

-Polislerin olay yeri incelemesi



( BALIKESİR -ÖZEL)- ATM dolandırıcıları kameraya takıldı, polis suçüstü yakaladı BALIKESİR



- Balıkesir’de ATM cihazına düzenek yerleştiren 3 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ve ilçelerinde ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartlarının kopyalandığı ihbarını alan polisler, ATM'lerin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler zanlıların 34 NJ 8229 plakalı araçla Balıkesir'e geldiklerini belirledi. Polisin iz sürdüğü sırada, şahısların Devlet Hastanesi önünde bulunan ATM cihazına düzenek yerleştirdikleri şeklinde yapılan ihbar ekipleri alarma geçirdi. Hastane ve ATM civarında pusu kuran ekipler, dolandırıcıları ATM'ye taktıkları düzeneği çıkartıp araçlarına götürdüğü sırada 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen M.A., F.Y. ve F.A.'nın sorgusu devam ediyor.

