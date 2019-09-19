Balıkesir'in tıbbi onkolog krizi çözülüyor



- Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Atatürk Şehir Hastanesi’nde yaşanan tıbbi onkolog kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.Yavuzyılmaz, hastanedeki tıbbi onkolog Selçuk Ergen’in istifasıyla hiç bir hastanın mağdur olmaması için Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

Yavuzyılmaz, 1 milyon 250 bin nüfuslu Balıkesir’deki kanser hastalarının tedavilerinin aksamaması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Yavuzyılmaz, yeni bir tıbbi onkolog Balıkesir’e gelinceye kadar tek hekimle hizmete devam edeceklerinin altını çizerek, gerekli planlamaları yaptıklarını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz İhlas Haber Ajansı’na konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastanemizde bulunan iki tane onkoloji uzmanı arkadaşımız vardı. Maalesef ilimizde de üniversitemizde başka onkoloji uzmanımız yok. Radyasyon onkologlarımız var. Radyoterapi, ışın tedavisi yapan, ama medikal onkolog iki arkadaşımız vardı. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi olan Dr. Selçuk Bey, devlet memurluğundan istifa dilekçesini sundu. Bize de bilgisini, istifa dilekçesiyle geldi. Ama bu istifa dilekçesinin ardından belli bir süre beklenebilirdi. Buna yasal istifa süreci diyoruz. Ama beklemeden de ayrılabilir. Ama doktor arkadaşımız beklemeden ayrılmayı tercih etti. Dolayısıyla şu anda ilimizde medikal onkoloji açısından 1 hekimle hizmet vermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Gerekli planlamalarımızı yaptık, hiçbir hasta mağdur olmayacak”Yeni bir tıbbi onkoloğun Balıkesir’e gelinceye kadar hastaların mağdur olmaması için gerekli planlamaları yaptıklarını belirten Yavuzyılmaz, “Balıkesir büyük bir il, 1 milyon 250 bin yaklaşık nüfusu var. Dolayısıyla bir hekimin bu kadar hastaya bakabilmesi ciddi anlamda zor bir iştir Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar, bu konuda özveri gösteriyorlar. Ayrılan arkadaşımızın takip ettiği hastaların birçoğunu hasta paylaşımını yaptık. Radyasyon onkolojisinde bakabileceğimiz hastalar var. Ama medikal onkolojide bakacağımız hastalar var, onların da dağıtımı yaptık. Evet, biraz oradaki hekim arkadaşlarımıza binen yük biraz artacak. Belki hastalarımızın aynı gün randevularına yetişemeyebileceğiz, belki onlara bir, iki, üç gün randevu vermek durumunda kalabileceğiz. Ama sonuç olarak hizmetin aksamasına müsaade etmiyoruz, etmemek için de gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.“En kısa sürede yeni bir görevlendirme yapılacak”Hekim görevlendirmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Dolayısıyla ben daha önce Aydın’da görev yapıyordum. Orada da iki tane medikal onkolog arkadaşımız vardı. Birisi üniversiteye geçiş yaptı, biri istifa ederek ayrıldı. Dolayısıyla orada da yaklaşık biri yıl maalesef hiç hekimimiz yoktu. Ama üniversite hastanemizde vardı, üniversite hastanesiyle takviye yaptık. Buradaki yük tamamen bizim üzerimizde, üniversite hastanemizde de medikal onkolog yok. Biz hem üniversite hastanemiz için, hem de kendi hastanemiz için bakanlığımızla görüştük. Takviye yapmaya çalışıyoruz, ama ülke imkanları doğrultusunda. Çünkü bazı illerde hekim yok, onların yakın bir ile ulaşmaları bile 3-4 saatlik mesafede. Bunu Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak söylemek çok doğru değil belki, bunu söylemekten de imtina ediyorum ve bunun için gereğini yapmak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Ama bizim en azından çevremizde 1 saatlik mesafede Bursa, Manisa ve 1,5 saatlik mesafede İzmir alternatiflerimiz var. Bunu üstüne basarak söylüyorum kesinlikle hastalarımızı oralara yönlendirmek anlamında değil ama elimizdeki imkanı veya ülkemizin hekim kaynağını da eşit dağılımını vurgulamak için söylüyorum. 3-4 saatlik yolda ulaşamayan hastalarımız var. Bakanlığımız da bu planlamayı yaparken bunları göz önünde bulunduruyor. Üniversite hastanesinde var mı, en yakın merkezde neresi? Buna istinaden planlama yapıyor. Bu konuyu vekillerimizle de, bakanlığımızla da konuştuk. En kısa sürede yeni bir arkadaşımızın takviye yapılarak hizmetlerin devamını sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü buradaki hiçbir hastamızın, hiçbir sebeple il dışına gitmesini istemiyoruz. Biz sorunu, sağlık problemini ilimizde; gerek üniversitemizde, gerek özel hastanelerimizde gerekse bizim kendi hastanelerimizde, Balıkesir ilinde çözmek. Bunun için de sonuna kadar gayret edeceğiz” diye konuştu.



