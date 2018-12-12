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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir'in ilçeleri kara büründü

Balıkesir'in ilçeleri kara büründü

ilçelerden kar manzaraları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Kar Manzaraları Kar Yağışı 


- Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir ve ilçeleri için verdiği şiddetli yağış ve soğuk hava uyarısı Balıkesir'in yüksek ilçelerinde kar yağışı şeklinde görüldü.
Balıkesir ve ilçelerinde hafta başından beri devam eden şiddetli sağanak yağış havaların birden soğuması sonrası Bigadiç ilçesinin Davutlar, Turfullar ve Meyveli Mahalleri, Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerde bulunan mahalleleri ve Gönen'in Sebepli Mahallesi ve yüksek kesimde kalan mahallelerinde kar yağışı olarak görüldü.
Kırsal mahallelerde ulaşımda aksama meydana gelmez iken, kar yağışı özellikle kırsal mahallede sevince neden oldu.
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