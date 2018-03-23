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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

Belediyeye gelişleri

Akkale Milli Gelir 

-Balıkesir heyetinin gelişi
-Genel ve detaylar
-Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması
-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun konuşması
-Hediye takdim edilmesi
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret etti. Çanakkale Savaşında yaşananların benzerini Kilis'te yaşadıklarını belirten Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “Şu anda sadece olaylar ve silahlar değişti. Aynı olayın benzerini yaşıyoruz. Ama çok şükür dik durduk, dik durma ya da devam edeceğiz. Biz şuna inanıyoruz ve biliyoruz ki, her şerde bir hayır vardır. Bu bizim milletimizin birlik ve beraberliğini birlikte yaşayıp birlikte hayat bulmamıza sebep oldu. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Balıkesir'den kalkıp buraya kadar geldiniz, yanımızda oldunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum " dedi.
Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'den Kilis’te yaşanan sıkıntıları paylaşarak azaltmak için geldiklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ”Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Yıllardır Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan şer odakları var, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı Devletinin küllerinden doğdu. 100 yıldan bu yana gerçekten çok ciddi mesafe aldı. Özellikle son 15 yıldır hem milli gelirimiz arttığı hem kurum ve kuruluşlarımız açısından çok güçlendik" diye konuştu Balıkesir heyeti Belediye Başkanı Hasan Kara’ya çeşitli hediyeler verirken, Başkan Kara ise yöresel Kilis yorganı hediye etti.
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