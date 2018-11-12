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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir-Dursunbey yolunda asfalt çalışmaları başladı

Balıkesir-Dursunbey yolunda asfalt çalışmaları başladı

asfaltlama çalışmalarından görüntüler

Sıcak Asfalt Üst Geçit 

-Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Dursunbey-Balıkesir yolunun çevre yolu bölümünde sıcak asfalt çalışmaları başladı.
Balıkesir-Kütahya D230 karayolunda devam eden duble yol çalışmaları kapsamında çalışmalar Dursunbey çevre yolu kısmında devam ediyor. Alt yapı ve imalat işleri tamamlanan Dursunbey girişinde sıcak asfalt çalışmaları başladı.
Duble yolun bir bölümünde gerçekleşen çalışmalarda 12 metrelik alana asfalt atılırken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’da çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında çalışanlardan bilgi alan Başkan Bahçavan, çalışmalar ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Bahçavan; “ Şu anda 10 cm lik bir asfalt atılıyor. Bundan sonra binder tabakası 8 cm’lik onun üzerine de 5 cm’lik aşınma tabakası ile toplamda 23 cm’lik asfalt çalışması yapılıyor” dedi.
Çalışmaların hava şartlarına göre devam edeceğini ifade eden Başkan Bahçavan, Dursunbey çevre yolunda imalat işlerinin tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarının da hemen yapılacağını söyledi.

Karayollarına ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür eden Başkan Bahçavan, yapımı devam eden alt geçit ve üst geçit hakkında teknik ekipten bilgi aldı.
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