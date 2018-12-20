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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinin kapasitesi artırıldı

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinin kapasitesi artırıldı

ÇOCUK BÖLÜMÜ HEMŞİRE ODASI

Acil Servis Kabil 

-SERVİSTE ÇOCUKLARA SERUM TAKILMASI
-DOKTORUN ÇOCUKLARI KONTROL VE MUAYENESİ
-ÇOCUĞUN HASTA OLDUĞUNU SÖYLEMESİ VE KISA KONUŞMASI
-BAŞHEKİM DR.YILDIRAN’IN AÇIKLAMASI
-SERVİSTEN DETAYLAR

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çocuk servisi düzenlenerek yeniden hizmet vermeye başladı.
Kapasitesi arttırılarak yatak sayısı 18’e çıkarılan serviste 3 çocuk hekimi görev yapıyor. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, hekim sayısını artırarak çocuk hastalara acil serviste de bakmayı hedeflediklerini söyledi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, çocuk servisinin hizmete girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hastanemizde çocuk servisimiz daha önce nöroloji ve kardiyoloji servislerinin bulunduğu ünitede hizmet veriyordu. Fiziki şartlarımızdan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorduk. Geçtiğimiz hafta kadın doğumu taşıdığımız yerde 18 yataklı yeni çocuk servisi oluşturduk. Üç tane çocuk hekimimiz var şu anda, geçen ay bir hekim arkadaşımız daha göreve başladı.
Servisimizde modern tedavi hizmetleri mevcut, odalarımız da konforlu. Bu durumdan hastalarımız da çalışanlarımız da memnun. Şu anda hem kadın doğum servisi, hem çocuk servisi yeni servislerinde faaliyet gösteriyor. Gayemiz çocuk hekim sayısının biraz daha artması ve acilde de çocuk hastalara bakabilmek” dedi.

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