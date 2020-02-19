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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - BALIKESİR Video

Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - BALIKESİR Video

- Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezinden çıkarılması - Şüphelilerin adliyeden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi Balıkesir 'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Balıkesir 'in Bandırma ve Gönen ilçeleri ile Bursa'nın Karacabey ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K, Ö.K, D.G, D.K, B.K, E.K ve N.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.
Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.14 Şubat'ta, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir 'in Bandırma ve Gönen ilçeleri ile Bursa'nın Karacabey ilçesinde 12 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 11 zanlıyı gözaltına almıştı.

Polis Aracı Adli Kontrol Polis Merkezi Suç Örgütü Dolandırıcılık 

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