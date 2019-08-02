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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü - BALIKESİR Haberi

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü - BALIKESİR Haberi

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın konuşması - Vatandaş ile röportaj - Olay yerinden detaylar Balıkesir 'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölüBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Balıkesir - Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Jandarma Yolcu Otobüsü 

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