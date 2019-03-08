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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı Video

Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı Video

- Balıkesir 'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı - 2 ölü, 7 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Hastane acil servis önünden detaylar - Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandıBALIKESİR (AA) - Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyon ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yaya Mahallesi mevkisinde, Mehmet Gönüllü idaresindeki 10 HF 252 plakalı yolcu otobüsü ile İsa Yılmaz yönetimindeki 17 YA 499 plakalı kamyon çarpıştı.Kazada, her iki araç da yol kenarındaki bariyerleri aşarak zeytinlik araziye savruldu.Kazada, otobüs şoförü Mehmet Gönüllü ile ismi henüz belirlenemeyen otobüsün muavini olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 yolcu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık ve Burhaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü İsa Yılmaz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Acil Servis Zeytinli Zeytinlik Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

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