Balıkesir'de yolcu otobüsü böyle yandı



- Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi'nde yolcu otobüsü yangın çıktı. Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerinde otobüs içinde insanların olduğu bilgisi verildi.

Otobüs yangınına polis ekipleri,112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor

