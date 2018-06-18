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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir'de yıldırım can aldı

Balıkesir'de yıldırım can aldı

Ölen kişi jandarma inceleme muhtar açıklama detaylar

Hastane Yıldırım Çarpması Jandarma Çam Ağacı Yıldırım Düşmesi 

-Fotoğraf

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, olay kırsal kesimde bulunan Çamcı ve Yaşyer Mahallesi arasındaki yolda akşam saatlerinde meydana geldi. Çamcı Mahallesi’nin sevilen simalarından çiçekçilere doğadan istenilen bitkileri toplayan ve yürüyerek köyüne dönmekte olan 78 yaşındaki Murat Altınöz’e iki çam ağacı arasında düşen yıldırım çarpması sonucu 10 metre ileri fırlattı. Olay yerinde yaşamını yitiren Altınöz’ün 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ceset, jandarma incelemesinden sonra hastane morguna kaldırıldı. Mahalle Muhtarı İsmail Öztürmen, “Murat amcamız, mahallemizin sevilen simasıydı. Çok üzüldük”diye konuştu.

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