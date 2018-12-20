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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Balıkesir'de yangın dehşeti...Yaşlı adam yanarak can verdi

Balıkesir'de yangın dehşeti...Yaşlı adam yanarak can verdi

Cepten alınan görüntüler

Yaşlı Adam Elektrik Kontağı 

-cesedin çıkartılması
-Yakınlarının fenalık geçirmesi
-Yanan yerden detaylar
-Yaşlı adamın fotoğrafı

( BALIKESİR )- Edremit’te yaşlı adam alevlerin içinde can verdi BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki yaşlı adam evinde çıkan yangında yanarak can verdi. Edinilen bilgiye göre yangın, gece Kadıköy Mahallesi 117. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Kadir Ünal isimli yaşlı adamın tek katlı evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan Ünal yanarak feci şekilde can verdi. Haberi alıp olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Yaşlı adamın kömürleşmiş cesedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 çocuk babası olan yaşlı adamın evindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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