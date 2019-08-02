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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir'de yanan otobüsün son hali havadan görüntülendi

Balıkesir'de yanan otobüsün son hali havadan görüntülendi

YANAN OTOBÜSÜN DIŞ VE İÇ GÖRÜNTÜ DETAYLARI

Araç Yangını Bilirkişi Otobüs Yangını 

-YANAN OTOBÜSÜN DRONE ÇEKİMLERİ
-VALİ RÖP.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangının ardından yanan aracın son hali görüntülendi. Meydana gelen araç yangının ardından kaldırılan güvenlik koridoru sonrası küle dönen otobüsün son hali görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen araç olay yerinde bekletilirken bilirkişi incelemesi sonrasında yanan otobüs olay yerinden kaldırılacak.
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