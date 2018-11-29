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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Balıkesir'de yağmur sebebiyle okulun istinat duvarı çöktü

Balıkesir'de yağmur sebebiyle okulun istinat duvarı çöktü

Çöken istinat duvarı görüntüleri

Mel B İstinat Duvarı 

-Enkaz kaldırma çalışmaları
-Okul detayı
-Okul tabela detayı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki günden beri fasılalarla devam eden yağmurun etkisiyle bir okulun istinat duvarı çöktü. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’inde Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan istinat duvarı bölgede etkili olan yağış sebebiyle büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme esnasında bahçede çocukların ve görevlilerin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Duvarı yapan firma yetkilileri olay yerine gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
(EME-MŞ)
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