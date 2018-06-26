Balıkesir’de sağanak yağış başladı

-GÖK GÜRÜLTÜSÜ

-ARAÇLARIN SEYRİ

-KAÇIŞAN VATANDAŞLAR

-DURAĞA SIĞINAN VATANDAŞLAR

-VATANDAŞ AÇIKLAMASI

-OLUKTAN SU AKMASI



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’de sağanak halde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Balıkesir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sağanak yağmurun aniden bastırması üzerine duraklara ve mağaza önlerindeki saçaklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştılar. Etkili yağmur yayaları olduğu kadar araç trafiğini de etkiledi. Sağanak yağış yüzünden görüş mesafesi azalan araçlar yavaş ilerleyince trafikte sıkışmalar yaşandı.

