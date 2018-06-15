Balıkesir’de resmi bayramlaşma

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-BAYRAMLAŞMA

-VALİ YAZICI'NIN AÇIKLAMASI

-BAŞKAN KAFAOĞLU'NUN AÇIKLAMASI



( BALIKESİR )- Vali Yazıcı: “Yaşlılarımızı, kimsesizlerimizi unutmayalım” BALIKESİR



- Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın ev sahipliğinde Öğretmen Evinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreni protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Yazıcı “Bayramın güzelliğini hep birlikte yaşayalım. Lütfen yaşlılarımızı, kimsesizlerimizi, kimsesi olmayan misafiri gelmeyen komşularımızı unutmayalım”dedi.

Balıkesir Öğretmen Evinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, BAÜN Rektörü Prof.Dr. Kerim Özdemir, Baro Başkanı Erol Kayabay, İlçe Belediye Başkanları ve davetliler katıldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada “Başta Balıkesirli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayrama ulaştık Ramazanı iyi değerlendirdik diye düşünüyorum bütün Müslümanlar olarak. Bayramın güzelliğini hep birlikte yaşayalım. Lütfen yaşlılarımızı, kimsesizlerimizi, kimsesi olmayan misafiri gelmeyen komşularımızı unutmayalım. Bayramlaşma hal hatır etmek için insanların durumlarını sormak için merhaba etmek için bir vesile. Türk milleti de bunu layıkıyla yerine getiriyor. Balıkesirli hemşerilerimin de bu şekilde davranacağını düşünüyorum. Herkesi her kapıyı bir çalıp hal hatır edelim. Kimsesi gelmeyecek insanlara merhem ilaç olalım gönüllere girelim inşallah. Bayramı bayram gibi çocuklarımızla yaşlılarımızla hep birlikte kutlayalım inşallah. Ben tüm İslam alemine herkese iyi bayramlar diliyorum”dedi.

İnsanımızın mutluluğu huzuru çok önemli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise “Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Mutlu ve huzurlu bir şekilde bayram geçiriyoruz kıymetini bilmemiz lazım. Komşu ülkelere baktığımız zaman Libya’sı, Mısır’ı, Suriye’si, Filistin’i, Irak’ı oralardaki tabloyu bir görmek lazım. Türkiye’de ki bu istikrarın huzurun kıymetini bilmemiz lazım. İnsan içinde yaşarken farkına varamıyor hakikaten. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlet 81 milyon insanımızın mutluluğu huzuru çok önemli, istikrar ve büyüme çok önemli. İnsanlar istikrar ve büyüme devam etsin yaklaşımındalar hep. İnşallah ben bu bayramın İslam alemine ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Önümüzde ki hafta yapılacak seçimlerinde ülkemize hayırlar getirmesini de Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum”şeklinde konuştu.



