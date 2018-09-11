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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Balıkesir’de pazar esnafına fıskiyeli vantilatörlü serinlik Haberi

Balıkesir’de pazar esnafına fıskiyeli vantilatörlü serinlik Haberi

Havran sebze pazarı

Alışveriş Yaz Günleri Belediye Başkanı Pazar Esnafı Bulduk 

-Esnaflar ve müşteriler
-Fıskiyeler
-Murat Hançer ile röp.
-Yahya Bıçakçı ile röp.
-Ali Cici ile röp.
-Mehmet Karakaş ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Havran ilçesinde, sebze pazarı, belediyenin desteği ile fıskiye sistemine kavuşurken, esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlar serin bir yaz geçirdi. Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hancer ve esnaflar, Başkan Emin Ersoy’a teşekkür etti. Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, Pazar yerini serinletmek için il il ve ilçe ilçe gezerek kurulan fıskiye sistemlerini inceledi. Belediyenin desteğini alan Hançer, Pazar yerine 46 adet fıskiyeli vantilatör koyarken, pazardaki esnaf ve vatandaşlar memnun oldu. Gün boyu fıskiyelerden çıkan serin su vatandaşları rahatlatırken, sebzelerin bozulmasını da önledi. Vatandaşlar, AK Partili Belediye Başkanı Emen Ersoy’a teşekkür ettiler. Manisa’nın Akhisar ilçesini örnek aldıklarını bildiren Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hancer, “Göreve geldiğimiz günden beri esnaflarımızı bu sıcak yaz günlerinde nasıl rahatlatırız diye projeler ürettik. Türkiye’nin bir çok ilinde ilçesinde pazarlar odası başkanları ile istişareler de bulunduk. Ne yapabiliriz dedik. Elimizde bir Akhisar örneği vardı. Bu sistem üzerinde çalıştık. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sunullah Peker ile birlikte Akhisar’a gittik. Sistemi gözümüzle görüp inceledik. Belediye başkanımıza bu projeyi sunduk. Belediye başkanımız zaten böyle yenilikçi, atılımcı, halkımız için faydalı projeleri çok seviyor. Bunları hayata geçirmekte fayda görüyor. Bizler de ön ayak olduk. Bu sistemi 46 tane vantilatörle hayata geçirdik. Halkımızın hizmetine sunduk. Pazarımızda 200-250 civarında esnafımız var. Bunlar yaz günleri sıcaktan bunalıyordu. Sebzenin canlılığı tazeliği kayboluyordu. Hem bu sistem bunun önüne geçmiş oldu. Hem de büyük ilgi gördü. Dışarıdan bölgemize gelen birçok turiste de cazip geldi. Pazar yerimizde 55 metre sondajla soğuk su bulduk. Bu soğuk suyunda etkisiyle vantilatörlerin yardımı ile pazarımıza güzel bir serinletme sağladık. Belediye başkanımız bu konuda bize büyük destekçi. Sivil toplum kuruluşlarına verdiği destek için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz esnaflarımız adına” dedi.
Esnaflardan Yahya Bıçakcı da “Yeni Esnaf Odası Başkanımız Murat Hancer, güzel bir projeyle bu soğutma sistemini yaptı. Şu anda gayet serin ve güzel bir hava teneffüs ediyoruz. Malımız bozulmuyor. Tüm müşterilerimiz de çok memnun. Biz kendimizde çok memnunuz. Belediye başkanımız Emin Ersoy’a çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oldu” dedi.
Ali Cici de, “Pazaryerindeki serinletme sisteminden çok memnunuz. Şimdiye kadar böyle bir hizmet olmadı. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Mehmet Karakaş ise, “Senelerden beri biz bu projeyi gerçekleştirmenin peşindeyiz. Sayın belediye başkanımız Emin Ersoy bu desteği verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinin devamını diliyoruz” dedi.

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