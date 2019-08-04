Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Balıkesir'de otoyolun açılışını Binali Yıldırım yaptı

Balıkesir'de otoyolun açılışını Binali Yıldırım yaptı

Binali Yıldırım konuşması

Başbakan Tarihi Gün Bölünmüş Yollar Gesi 

-Kurdele kesimi

( BALIKESİR )- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım:- "Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz" BALIKESİR

- İstanbul İzmir otoyolunun açılışı yapıldı. Bursa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otoyolun Balıkesir gişelerinde bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım'a bağlanarak ortak açılış gerçekleştirdi. Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım otoyol açılışının Balıkesir bölümünü gerçekleştirdi. Sinevizyon yolu ile Bursa'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanan Binali Yıldırım açılışın hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi.

Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Bursalılar, Balıkesir'den sevgi ve saygı iletiyoruz. Marmara ve Ege Bölgesi için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Manisa'dan İzmir'den buraya gelen kardeşlerimiz var. Muhteşem açılşı baştan sona takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanım, dün gibi aklımda. 29 Ekim 2010. Dilovası'nda bereketli bir günde bu muhteşem projenin temelini atmıştık. Siz o zaman başbakandınız, bende Ulaştırma Bakanıydım. Bugün 4 Ağustos 2019. İstanbul-İzmir otoyolunun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir hayal daha gerçek oluyor. Sizin liderliğinizde doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla ördük. Yolları bölük gönülleri birleştirdik. Dost düşman herkes bilmeli ki, yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'dan selam ilettiği konuşma sonrasında otoyolun açılış kurdelesi kesildi.
İlgili Foto Galeriler
Erdal İnönü mezarı başında anıldıErdal İnönü mezarı başında anıldı
Başbakan Yıldırım Gündeme İlişkin Açıklamalarda BulunduBaşbakan Yıldırım Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu
Başbakan Yıldırım Erzincan'daBaşbakan Yıldırım Erzincan'da
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldı
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
AK Parti TBMM Grup ToplantısıAK Parti TBMM Grup Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı