Balıkesir’de öğrenciler sınıfta anneleri ile birlikte zeka oyunlarını oynuyor

-Detay görüntüler

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile röp.

-Ayza Aşıkoğlu ile röp.

-Selda Topal ile röp.

-Cengizhan Afyonlu ile röp.

-Sümeyye Devrekoğlu ile röp.

-Fulya Dönmez ile röp.

-Okul Müdürü Hamdi Bakırlı ile röp



( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak için öğretmenlere Zeka Oyunları Eğitici Eğitmen Kursları veriliyor. Kursta, ilk etapta 28 öğretmen eğitim alırken, öğretmenler de okullarda çocukları eğitmeye başladı.

Anneler ve öğrenciler için kurslar açıldı. Cumhuriyet İlkokulunda da Rehber Öğretmen Leyla Durmuş Temizsoy’un öncülüğünde öğrenciler anneleri ile birlikte sınıflarda, Hedef 5 ve Mangala gibi zeka oyunlarını oynamaya başladı.

Okulda, anne ve öğrenciler için açılan kurs devam ederken, bir ay sonra veliler ve öğrenciler arasında turnuva düzenlenecek. Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Okul Müdürü Hamdi Bakırlı ve Rehber Öğretmen Leyla Durmuş Temizsoy’dan bilgi aldı, anne ve öğrencilerin oynadıkları oyunlara eşlik etti. Teknoloji bağımlılığını önlemek istediklerini anlatan Müdür Bora Zihni, “Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak akıl oyunlarını ilçemizde yaygınlaştırılması amacıyla ilçemizdeki öğretmenlerimize yönelik olarak kurslar açtık. Halk Eğitim Müdürlüğümüzde akıl oyunları eğitici eğitmen kursu düzenledik. Bu kurslarda eğitim alan öğretmenlerimiz bu faaliyetlerini okullarında yaygınlaştırmaya başladılar. Bu gün de Cumhuriyet İlkokulumuzda da örnek bir çalışma yapılıyor. Öğrenciler anneleriyle birlikte oyun oynuyorlar. Öğrenciler, boş zamanlarını anneleriyle birlikte geçirirken, teknoloji bağımlılığından da kurtuluyorlar. Hepsini kutluyorum. Velilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Anneleriyle birlikte oyun oynayan öğrenciler de büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerden Ayza Aşıkoğlu, “Annemle oyun oynamayı çok seviyorum. Zeka oyunlarını da çok seviyorum. Bundan sonra zeka oyunlarını hep oynayacağım” diye konuşurken, Selda Topal da, “Çok sevdim bu oyunu. Bundan sonra hep oynayacağım. Annemle vakit geçirmeyi çok seviyorum” dedi.



