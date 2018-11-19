Balıkesir'de Mevlit Kandil’inde vatandaşlar camilere akın etti

-ABDEST ALAN VATANDAŞLAR

-KIZILAY DERNEĞİ GENÇLERİNİN LOKUM VE GÜL SUYU İKRAMI

-CAMİ İÇİNDEN DETAY

-İL MÜFTÜSÜ KONUŞMASI

-EZAN OKUNMASI



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Balıkesir’de vatandaşlar Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için başta tarihi Zağnos Paşa olmak üzere tüm camilere akın ederek doldurdu. Zağnos Paşa Caminde Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın Mevlit Kandili’nin önemine değinerek bir vaaz verdi. Camiye gelen vatandaşlara Balıkesir Üniversitesi Türk Kızılay'ı Topluluğu Öğrencileri lokum dağıtarak gül suyu ikramında bulundu.

