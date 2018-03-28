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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir'de Kütüphaneler Haftasına renkli kutlama

Balıkesir'de Kütüphaneler Haftasına renkli kutlama

Kütüphane afişi

Kitap Okuma Lyon Kullar 

-Kitaplardan görüntü
-Öğrencilerin gelişi
-İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı'nın açıklaması
-İl Halk Kütüphane Müdürü Orhan Onocaklı'nın açıklaması
-Vatandaşların görüşleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de Kütüphaneler Haftası dolayısı ile İl Halk Kütüphanesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara kitap dağıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, “Ülkemizde maalesef kitap okuma konusunda büyük mücadeleler yapılmasına rağmen dünya standartları çapında gerideyiz. İşte biz dünya standartlarını yakalamak için bütün alternatifleri ve çalışmaları yapıyoruz. Kitap okuma ile bütün çalışmaları yapıyoruz. Valimiz Ersin Yazıcı da kitap okuma etkinlikleri için haftada 2 gün okul ziyaretleri yapıyor. Bizler de okulları ziyaret ediyoruz” şeklinde konuştu.
Balıkesir İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocaklı ise yaptığı açıklamada, “Valimiz okumaya çok önem veriyor. Bizde okumaya çok önem veriyoruz. Çocuklarımıza değer verilmezken, şu an çocuklarımızın gelişimleri, çocuklarımızın alternatiflerini değerlendirme aşamasına geldik. Şimdi çocuklarımız için milyonlarca dergi, milyonlarca kitap yayınlanmakta. Okumayı ne kadar geliştirirsek yarınlarımız daha aydınlık, daha gelişmiş olacak" dedi.
Etkinlik sonunda Balıkesir İl Halk Kütüphanesinden 2017 yılında en çok ödünç kitap alan Nuriye Balcı, Sabiha Karadeniz, Fisun Kaya, Zeynep İrem Özçoban, Esra Erturak, Aykut Nizam, Hatice Selin Karadeniz, Nurten Çiçek ve Elifnaz Özçoban’a çeşitli hediyeler ve plaket takdim edildi. (HT-TS-MŞ)
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