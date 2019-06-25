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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Balıkesir'de korkutan orman yangın: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Haberi

Balıkesir'de korkutan orman yangın: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Haberi

- Havadan ekiplerin müdahale

İtfaiye Aracı Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-- yangına müdahale

( BALIKESİR - 1)- Makilik alanda başlayan orman yangını çevredeki kızılçam ormanını ve zeytin ve zeytin bahçelerinde tehdit ediyor. BALIKESİR

- Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edremit Orman İşletme Bünyesinde görevli bir helikopter ile havadan, 4 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı olmak üzere sekiz araç ile de karadan söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Makilik alanda başlayan orman yangını çevredeki kızılçam ormanını ve zeytin ve zeytin bahçelerinde tehdit ediyor. Bölgede sert esen poyraz fırtınası nedeniyle yargının kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor. Bölgenin sarp olması nedeniyle de yanan alana ekipler ulaşmakta güçlük çekiyor. (BT-)
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