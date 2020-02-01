Balıkesir'de kaçak içki operasyonu: 580 şişe kaçak içki ele geçirildi İzle

-İçki şişelerinin bulunması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilerek 4 kişi gözaltına alındı. Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir ilinden Balıkesir'e kaçak içki getireceği bilgisi alınan bir araç uygulama noktasında durduruldu. Düzenlenen operasyonda, 530 şişe sahte rakı, 36 şişe sahte votka, 14 şişe sahte viski ile 228 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



loading...