Balıkesir’de imam hatipli kızlar Güzel Kur-an Okuma Yarışması'na katıldı

-Ödül töreni

-Müdür Yardımcısı Mustafa Uras ile röportaj

-İmam Hatip Müdürü Bekir Çoban ile röportaj

-Reyhan Bilge ile röportaj

-Melike Yaren ile röportaj

-Firdevs Kübra Deniz ile röportaj



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesi, ‘Genç Nida Kur-anı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması’ Balıkesir İl Birinciliğine ev sahipliği yaptı. Hafızlık yarışmasına iki kız öğrenci katılırken, Kur-anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda ise 16 okuldan kız öğrenciler yarıştı.. Reha Yurdakul Salonu'ndaki yarışmada büyük heyecan yaşanırken, 6 kişilik jüri dereceye girenleri belirlemekte zorlandı. Hafızlık yarışmasına iki öğrenci katılırken, Kur-anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına ise 16 okul katıldı.

Hafızlık yarışmasında, İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ümmühan Kaplan birinci olurken, Karesi Şule Yüksel Şenler Anadolu İmam Hatip Lisesinden Firdevs Kübra Deniz ikinci oldu. Kur-anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında ise, Susurluk Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mine Tuncer birinci, Karesi Şule Yüksel Şenler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Melike Yaren ikinci ve Dursunbey Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Reyhan Bilgiç de üçüncü oldu.Dereceye giren kızlara Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır tarafından ödülleri verilirken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da yarışmacıların tamamına çeşitli hediyeler verdi. Kaymakam Hüseyin Öner, yarışmada dereceye giren genç kızları kutlarken, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür etti. Yarışmanın ardından tüm öğrenci ve konuk öğretmenlere Çınaraltı Lokantası’nda öğlen yemeği verildi.

Birincilerin bölge yarışmalarında Balıkesir’in temsil edeceklerini anlatan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, “Kız İmam Hatipler arasında Genç Nida Kur-anı Güzel Okuma ve hafızlık yarışması il finali yapıldı. Hafızlık yarışmasına iki öğrencimiz katıldı.

Kur-anı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasına ise 16 okulumuzdan öğrencilerimiz katıldı.

Gayet coşkulu bir katılım vardı. Burada il birincimiz belirlendi. İl birincilerimiz daha sonra ilimizi bölge finalinde temsil edecekler. Bu anlamda, yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Kur-anı öğrenmek ve öğretmek kadar güzel bir şey yok. Bu öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlere ve ailelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bekir Çoban da, ”Genç Nida Kur-anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması için gelmiş bulunmaktayız. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz gayet güzel hazırlanmışlar. Yarışmaya hazırlanan bütün öğrencilerimizi, hazırlayan öğretmenlerimizi ve anne balarını tebrik ediyorum” dedi.

Dereceye giren öğrencilerden Reyhan Bilge, “ Dursunbey Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden geldim. İyi ki de gelmişim. Yarışmada üçüncü oldum. Öğretmenlerimize, hocalarıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Firdevs Kübra Deniz de, ”Bu gün Balıkesir il yarışması vardı. Kur-anı Kerimi Güzel Okuma için Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden katılıyorum. İkinci oldum. Güzel programdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Melike Yaren ise, “Balıkesir Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu Lisesi’nde okuyorum. Hafızlık yarışmasında il ikincisi oldum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah, başarılarımızın devamı gelir.” dedi.

Yarılmaları, Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Müftü Hacı Öz, okul müdürleri ve veliler izledi.

