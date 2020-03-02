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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir'de ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 10 şüpheli yakalandı



Balıkesir 'de bazı ihalelere fesat karıştırdıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.BALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de bazı ihalelere fesat karıştırdıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Balıkesir ve Bandırma ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda suç örgütü kurmak suretiyle ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli yağma iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 45 mermi, pompalı av tüfeği ve 38 fişek, kelepçe, el telsizi, suçtan elde edildiği düşünülen 295 bin lira, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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