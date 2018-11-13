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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Balıkesir’de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Balıkesir’de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

GIYABİ CENAZE NAMAZI

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( BALIKESİR )- AGD Başkanı Ersin Güçlü: - “İsrail tüm insanlık için problemdir” BALIKESİR

- İsrail’in düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için Balıkesir’de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri tarafından ikindi namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. AGD Balıkesir Şube Başkanı Ersin Güçlü, İsrail'in sadece Filistin halkı ve Müslümanlar için değil tüm insanlık için problem olduğuna dikkat çekti. Balıkesir’de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri tarafından ikindi namazı sonrası Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı. Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ersin Güçlü kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında yaptığı açıklamada, “Siyonist İsrail saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Diğer taraftan Yemen'de yaşanılan dramın son bulması için başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun gerekli adımları atması konusunu bir kez daha gündeme getiriyoruz. Filistin de Yemen de bizim canımızdan bir parçadır. Bunun aksi düşünülmemelidir. Siyonist İsrail, Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ediyor. Siyonist İsrail, önceki akşam Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla 10'a yakın Müslüman'ı şehit etti. Hep birlikte tanıklık ediyoruz ki bir İsrail saldırısının yaraları sarılmadan ikinci bir İsrail saldırısı geliyor. Siyonist İsrail'le normalleşme neresinden bakarsanız bakın işgallere ve katliamlara onay vermektir. Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri ve hükümetleri Filistin konusunda samimi olmalıdırlar. Filistin meselesine seçim dönemlerinde elverişli bir malzeme olarak bakmak, akabinde İsrail'le ilişkileri artırarak devam ettirmek samimiyetsizliktir. Siyonist İsrail, sadece saldırdığı zaman değil her zaman için problemdir. Siyonist İsrail, sadece Filistin halkı ve Müslümanlar için değil tüm insanlık için problemdir. Hükümetler, Filistin meselesinde kendi halkların' manipüle etmek yerine düzgün bir duruş sergileseler İsrail'in yapacak hiçbir şeyi kalmaz. Maalesef tüm haydutluğuna, küstahlığına, kan dökücülüğüne ve acımasızlığına rağmen siyonist İsrail'le birçok İslam ülkesi de siyasi, kültürel, ekonomik ve asker işbirliği içerisindedir. Filistin meselesi için adım atan kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Filistinliler evlerine ve topraklarına mutlaka dönecektir” dedi.

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