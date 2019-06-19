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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir’de ev yanını Video

Balıkesir’de ev yanını Video

- İtfaiyenin söndürme çalışması - Yanan dairenin dışardan görüntüsü - Boşaltılan apartmanın sakinlerinin endişeli bekleyişi Balıkesir 'de ev yangınıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi 517. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Evde yaşayanların ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Apartmanda yaşayanları kısa sürede tahliye eden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, ardından söndürüldü.Kimsenin yaralanmadığı yangında dairede büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Polis Sağlık Ekibi İtfaiye Aracı Ev Yangını Yangına Müdahale 

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