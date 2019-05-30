Balıkesir’de eş zamanlı tarihi eser operasyonu: Bin 173 parça tarihi eser ele geçirildi Video



- Balıkesir’in Bigadiç ilçesi ve çevresinde örgütlü olarak tarihi eser ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda bin 173 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin üzerinden çok sayıda uyuşturucu hap ve silah çıktı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 şüpheliye ait 11 ev, iş yeri ve araçlarına eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Bigadiç’e bağlı Çekirdekli, Fethibey, Balatlı kırsal mahallelerinde ve Altıeylül ilçesi Balıklı Mahallesi’nde şüpheli şahıslara yapılan aramalarda 1 adet heykel, 1 adet bilezik, 3 adet mermer sütun başı, 67 adet tarihi yüzük, 374 adet sikke, 727 adet tarihi obje ele geçirildi. Yapılan aramalarda tarihi eserleri aramak için kullanılan 10 adet define arama dedektörü ve bunlara ait kulaklık, 1 adet büyüteç, 1 adet hassas terazi, 2 adet dedektör kumandası, 3 adet kazma ve 3 adet de kürek bulundu. Yapılan eş zamanlı aramalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet tabanca fişeği, 65 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Bugüne kadar şüphelilere yönelik icra edilen 4 ayrı operasyonda 9 kişi yakalanırken, 109 adet uyuşturucu hap, 1 adet gümüş sikke, 1 adet ekskavatör, 6 adet define arama detektörü ve 5 adet tarihi obje ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak A.A., İ.A., A.A., A.K., B.B., G.A., İ.K., İ.D., M.Ç. ve A.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

