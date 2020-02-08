Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesir'de denizde fırtına, dağlarda ise kar var

Balıkesir'de denizde fırtına, dağlarda ise kar var

Erdek Kapıdağ'da gece kar yağışı

Yağışlı Hava Kardan Adam Yağan Kar Yağışı 

-Kepsut'tan kar yağışı görüntüleri

( BALIKESİR )- Erdek’in yüksek kesimlerine kar yağdı BALIKESİR

- Hava sıcaklıklarının bölge genelinde düşmesi ile birlikte Erdek ve Kapıdağ’ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı Erdek'in yanı sıra Kepsut, Sındırgı da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölgemize yönelik, günler öncesinden yaptığı kar yağışı uyarısı, Erdek ilçesinin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesiyle gerçekleşti. Dün gece yarısından sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösterirken, ilçe merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Erdek’te dün gece yarısında sonra başlayan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olduğu öğrenildi. Kar yağışı Balıkesir merkez, Sındırgı ve Kepsut'ya etkili oldu. Uzun seneler sonrası Balıkesir merkeze yağan kar çocukları sevindirirken, bazı aileler çocukları ile birlikte kardan adam yaptılar. Aralıklarla süren kar bugün de kendini gösterecek ve Pazar günü etkisini kaybedecek. Bu arada devam eden fırtına nedeniyle denizde metrelerce yükseklikte oluşan dev dalgalar sahilde bağlı teknelere zorlu anlar yaşatırken, denizle ulaşım seferlerinde aksamalara neden oluyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı