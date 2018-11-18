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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Balıkesir’de Çay deresi temizleniyor İzle

- Balıkesir’de Çay deresi temizleniyor İzle

Derenin temizlenmeden önceki hali

Şiddetli Yağış Dere Yatağı 

--Derenin temizlenme çalışmaları
--Derenin temizlenmiş hali

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir şehir merkezini ortadan ikiye ayıran Çay deresinde bulunan çöp ve otlar ekipler tarafından temizleniyor. Balıkesir şehir merkezini ikiye bölen ve şiddetli yağışlarda taşma gösteren Çay deresi temizleniyor. Çay deresini kaplayan otlar bir insan boyuna ulaşması ve duyarsız vatandaşların çöplerini dere yatağına atması ile olumsuz bir görüntü sergiliyor. Ekipler tarafından dere yatağına sokulan kepçe ile çay temizlendi. Dere yatağından çıkan tonlarca çöp ve ot kamyonlarla taşındı. Dere içinde yapılan temizliğin şiddetli yağışlar başlamadan yapılması vatandaşları memnun etti. (HT-MŞ)
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