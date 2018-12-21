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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir’de camiye asansör yaptırıldı, yaşlılar sevindi İzle

Balıkesir’de camiye asansör yaptırıldı, yaşlılar sevindi İzle

Hacı Hasan Camii girişi

Engelli Vatandaş Hayırseverler 

-Asansöre binenler
-Cami cemaati
-Detay görüntüler
-Hüseyin Ergün ile röp.
-Ahmet İlhan ile röp.
-Kemal Demirel ile röp.
-Ramazan Kaya ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in 1. Gündoğan Mahallesindeki Hacı Hasan Camiine yaptırılan asansör yaşlıları sevindirdi. 2001 yılında hayırseverlerin yardımı ile inşa edilen Hacı Hasan Camiinde hayırsever Kemal Demirel tarafından yaptırılan asansör, merdivenleri çıkmakta zorlanan yaşlı cemaatin işini kolaylaştırdı. İki yıl önce yaptırılan asansör yaşlı ve engelli vatandaşların işini kolaylaştırdı. İmam Ramazan Kaya, asansörün yaşlıların işini kolaylaştırdığını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti. Asansörden faydalandığını anlatan Hüseyin Ergün, “Merdivenleri çıkmakta zorlanıyorduk. Çok büyük kolaylık oldu. Yaptıranlardan Allah razı olsun” dedi.
Ahmet İlhan da, “Asansörü ekseri ben kullanıyorum. 45 yıldır buradayım. Çok büyük kolaylık oldu. Allah razı olsun” dedi.
(FT-MŞ)
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