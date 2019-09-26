Balıkesir’de bu sonbahar 10’da bilim olacak

-Açılış Töreni

-Salondan detaylar

-Proje Yürütücüsü Hayret Başaran'ın açıklaması

-öğrencilerin bilim şenliğini gezmesinden detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK’ın destekleriyle bilim şenliği düzenledi.

‘Bu Sonbahar 10’da Bilim Var’ isimli etkinlikte 33 atölyede, 41 kişilik ekip iki gün boyunca bilimsel temelli etkinlikler yaparak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşmayı hedefliyor. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi okulların açılmasıyla birlikte hazırladığı proje kapsamında bilimi toplumla buluşturmayı amaçlıyor. İki gün boyunca sürecek ‘Bu Sonbahar 10’da Bilim Var’ projesini hayata geçiren Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi yaklaşık 7 bin 600 kişiye ulaşmayı hedefliyor. Bu Sonbahar 10’da Bilim Var isimli bilim şenliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonundaki törene Altıeylül Kaymakamı Abdulkadir Bulut, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Okul Müdürü Turgut Kıvanç ve öğrenciler katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından bilim şenliği kapsamında ilk olarak Prof. Dr. Erdoğan Tezci’nin “Öğrencilerin Okul Sorunlarına Bakış” isimli semineri gerçekleştirildi.

Seminerin ardından öğrenciler bilim şenliğini gezerek görevlilerden bilgiler aldı. Bilimsel temelli etkinliklerin yer aldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki bilim şenliğinde ‘Alırım Aklını’, ‘Charlot STEM Görevi’, ‘Tales Matematik’, MBLOCK ile Kodlama ve Elektronik Devre Tasarımı’, ‘MBOT Balon Patlatma Yarışması’, ‘Scratch ile Oyun Tasarımı’, ‘MÖBİUS Şeridi Üzerinde Çizimlerin Dansı’, ‘Harflerle Hayatı Güzelleştiriyoruz’, ‘İzohipslerin Dili’, ‘Pul Tasarlıyorum’, ‘Miniklerin Oyun ve Sorgulama Temelli Fen Eğitimi’, ‘Yumurtalarımızı Kırmamak İçin STEM’leyelim’, ‘Kendini Bil Bardağı’, Learning Through Play’, ‘Tarihi Köçürme Oyunları’, ‘Hayatımızdaki Algoritmalar’, ‘Değerlerimiz Topaç-Ceviz ve Biz’, ‘Türbinlerin Geometrisi’, ‘ Her Çocuk Bir Filozoftur’, ‘Action DNA Kolyem’, ‘Bilge Kutu ile Kelimeleri Doğru Yazıyorum’ atölyeleri ile öğrencilere bilimsel temelli etkinlikler yapacak. Bilim Şenliğinde ayrıca Öğretim Üyeleri tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak seminerler düzenlenecek. “Amacımız toplum ve bilimi bir araya getirmek” ‘Bu Sonbahar 10’da Bilim Var’ Projesinin Yürütücüsü Hayret Başaran düzenlenen bilim şenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Toplum ve bilimi bir araya getirmek için TÜBİTAK’ın desteğiyle 4007 bilim şenliğimizi başlattık. ‘Bu Sonbahar 10’da Bilim Var’ dedik ve 33 atölye, 41 kişilik bir ekiple yola çıktık. 5 konuşmacımız, 28 tane atölyemiz işler vaziyette ve iki gün içerisinde yaygınlaştırmasıyla beraber yaklaşık 7 bin 600 kişi projemizi takip edecek. Bilgilenecekler, bilgiye ulaşacaklar, bilimsel temelli etkinlik yapmayı öğrenecekler. İnşallah olumlu bir süreçle projemizi bitirmiş olacağız” diye konuştu.

(ÖK-İHS)

