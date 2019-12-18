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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir’de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü- BALIKESİR Video

Balıkesir’de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü- BALIKESİR Video

- Trafiğe kapatılan caddedeki polis araçları ve ambulans - Olayın meydana geldiği ev - Olay yeri inceleme ekibinin çalışması - Öldürülen kadının tabutunun cenaze aracına konması Balıkesir 'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldüBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Alınan bilgiye göre Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Camisi Sokak'ta bir fırında ekmek dağıtım elemanı olarak çalışan M.B. (46), arkadaşı Nazan C. (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. pompalı tüfekle Nazan C'ye ateş etti. Nazan C. olay yerinde hayatını kaybetti.M.B. olaydan sonra polisi arayarak kız arkadaşını vurduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Gözaltına alınan M.B'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Sağlık Ekibi Kız Arkadaş Cenaze Cenaze Aracı Pompalı Tüfek 

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