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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir'de araç gölete uçtu

Balıkesir'de araç gölete uçtu

Gölete uçan araç ve çıkartılması

( BALIKESİR ) -- Şans eseri kadın sürücü ve yanında bulunan kadın araçtan çıkmayı başararak kurtuldu BALIKESİR

Bild Kadın Sürücü Trol 


- Balıkesir’in İvrindi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak gölete uçtu. Kazada suya tamamen gömülen otomobilde bulunan iki kişi şans eseri kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, bugün akşam saatlerinde Kocaeli Mahallesi’de meydana geldi. Selin Seda idaresindeki 16 LBH 79 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktıktan sonra yolun kenarındaki bulunan gölete uçtu. Sürücü ve yanında bulunan Sevda Kandemir isimli şans eseri yüzerek ve çevre sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. Araç ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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