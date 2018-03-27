Balıkesir’de Ahmet Ümit'e yoğun ilgi Haberi

--Ahmet Ümit'in kitapevine gelişi

--Ahmet Ümit'in imza günün de imzalar

--Ahmet Ümit'in açıklaması

--Kitapseverlerin açıklamaları

--kitap evinden görüntüler



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Ünlü Yazar Ahmet Ümit Balıkesir’de okurları ile bir kitap evinde buluşup kitaplarını imzaladı. Kitap imzalatmak isteyen okurlar ikinci kattan kitabevinin dış kapısına kadar kuyruk oluştururken yoğun ilgi gözlerden kaçmadı. Yazar Ahmet Ümit imza gününde yaptığı değerlendirmede Balıkesir’de okuyucularının ilgisinden çok memnun olduğunu belirterek, “Bugün hem de hafta arası Pazartesi Günü saat 1 ama yüzlerce sevgili okurum kitaplarımı alıp, imzalatmak için kitapları ile geldiler. Sağolsunlar ayaklarına sağlık, Bu benim için çok umut verici ve gurur verici. Umut verici, insanların kitap okuyor olması bir çağdaşlık bir gelişmişlik göstergesidir. Balıkesir’de hafta arasında bunu görmek benim için çok umut verici bir şey. Bir yazar olarak olarak da insanların kitap okuyor olması çağdaşlık ve bir gelişmişlik göstergesidir. Balıkesir’de hafta arasında işini gücünü bırakıp imza gününe gelmesi gurur verici Teşekkür ediyorum Balıkesir’e” şeklinde konuştu.

İmza için gelen kitapseverlerde Ahmet Ümit’e Balıkesir’e gelmesinden dolayı memnuniyetlerini belirtiler. Kitabevi yetkilileri de okurların yoğun ilgisinden memnun olduklarını ve 500’e yakın kitabının satıldığını açıkladı.

Ahmet Ümit ile kitaplarını imzalatan okurları onunla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. (HT-BD-

