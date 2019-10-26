Balıkesir’de 60 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteği ile yenilendi

-Pilav ikramı

-Kurdele kesilmesi

-Dua yapılması

-Fabrikanın gezilmesi

-Detay görüntüler

-Müdür Mehmet Zahit Döğdü ile röp.

-İşletmeci Hasan Kökten ile röp



( BALIKESİR ) - BALIKESİR



- Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir zeytinyağı fabrikası daha devlet desteği ile yenilendi. Pelitköy mahallesinde Hasan Kökten’e ait 60 yıllık zeytinyağı fabrikası 800 bin liralık devlet desteği ile baştan sona yenilenirken, günlük zeytin işleme kapasitesi de 50 tondan 100 tona çıktı. İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy mahallesinde Hasan Kökten, babasından devraldığı 1959 yılı yapımı zeytinyağı fabrikasını Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı 800 bin lira hibe ile baştan aşağı yeniledi. Fabrikada makineler yenilenirken, krom depolama tankları kondu ve kasa sistemine geçildi. Yenilenen fabrikanın açılışı da Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Kırsal Kalkınmaya Destekleme Müdürü Mehmet Zahit Döğdü, Müftü Hacı Öz ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşların iştirakiyle yapıldı. Mevlit okunurken, misafirlere pilav, keşkek ve ayran ikram edildi. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, yaptıkları konuşmalarda işletme sahibi Hasan Kökten’e başarı dilediler. Tarımsal işletmeler destek oldukları anlatan Balıkesir Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Müdürü Mehmet Zahit Döğdü, “Geçtiğimiz yıl çiftçimiz Hasan Kökten bize başvurdu. Bez de kendisine yüzde 65 oranında destek oluk. Böylelikle işletmenin kapasitesi günlük 100 tona çıktı. Bu fabrikanın çalışması sunucu zeytinyağında katma değer artışı olacak. Ayrıca marka değeriyle birlikte çiftçimizin geliri daha da artacak. Kendisine başarı diliyoruz” dedi.

Fabrikayı babasından devraldığını anlatan Hasan Kökten de, ”Fabrikamız 1959 yılında yapıldı. Fabrikayı 1988 yılında babamdan devir aldım. Fabrikamızı devlet desteği ile yeniledik. Makineler yenilenirken, krom depolama tankları koyduk. Ayrıca zeytinleri depolamak için kasalar satın aldık. Böylelikle daha kaliteli zeytinyağı elde edeceğiz. Yüzde 65 devlet desteği aldık. 3 yıldan bu yana Öz köyüm markasıyla yağ satıyoruz. Ürünlerimiz ilgi gördü. Müşterilerimiz de memnun. Biz de memnunuz. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Açılış törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(FT-MŞ)



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