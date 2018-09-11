Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

- Yakalanan göçmenlere ait detaylar - Organizatör olduğu değerlendirilen kamyon sürücüsü gözaltına alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Muratreis mevkisinde, A.S'nin kullandığı 34 BAR 749 plakalı kamyoneti durdurdu.Kamyonetin kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24'ü Afganistan, 4'ü İran uyruklu 28 kişi yakalandı.Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen ve yiyecek, içecek yardımında bulunulan göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Organizatör olduğu değerlendirilen kamyonet sürücüsü A.S. ise gözaltına aldı.