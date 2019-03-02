Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesir'de 186 bekçi göreve başladı

Balıkesir'de 186 bekçi göreve başladı



: - Göreve başlayan bekçilerin detay görüntüleri - Vatandaşların konuşmalarıBALIKESİR (AA) - Balıkesir merkez ve ilçelerinde 186 bekçi göreve başladı.
İlk mesailerinde vatandaşın olumlu tepkisiyle karşılaşan bekçiler, devriyeleri sırasında kent merkezindeki Çankaya ve Mekik Sokak'ta kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.Kimlik kontrolü yapılan vatandaşlar, yıllar sonra bekçileri yeniden sokaklarda görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Kimlik kontrolü yapılan Oğuz Tilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 yıl aradan sonra bekçileri aramızda görmekten memnun olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bundan sonra asayiş olayları biraz düşer." dedi.
Cengiz Dönmez ise bekçilerin geri dönmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bekçilerin sokaklarda olmaları bizim için huzur kaynağı sebebi. Artık sokaklarda kendimizi daha rahat hissedeceğiz." diye konuştu.
Bekçilere ilk mesai gününde polis ekipleri de yardımcı oldu.

Polis Muhabir Polis Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı