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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz - BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın açıklaması - " Balıkesir 'in değerlerini, insanlarının özelliklerini anlatırken gençlerin siyasete girmeleri gerektiğini örneklendirirken bir espri mahiyetinde Trabzonlular ve İmam Hatipliler işi iyi yapıyor manasında kurduğumuz cümle cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor"BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Üniversitesinde katıldığı 2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'ndaki yaptığı konuşmada, "Bir makam sahibi olabilmek için ya Trabzonlu olacaksın ya da İmam Hatipli" cümlesinin espri mahiyetinde söylediğini belirtti.
Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, panelde Balıkesir insanlarının özelliklerini anlattığını söyledi.

Bu cümlesinin cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor olmasını doğru bulmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:" Balıkesir 'in değerlerini, insanlarının özelliklerini anlatırken gençlerin siyasete girmeleri gerektiğini örneklendirirken bir espri mahiyetinde Trabzonlular ve İmam Hatipliler işi iyi yapıyor manasında kurduğumuz cümle cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor. Bütün olarak verildiğinde zaten orada gençlerin alkışlaması, orada Trabzonlu gençlerin de olması, üniversite çünkü kozmopolit bir yer. Fakat sadece o cümle çekilmiş. Biz, Trabzonluların siyasete olan ilgilerini ve yaptıklarını biliyoruz. Bu ayıplanacak değil, takdir edilecek bir şey. İmam hatipli gençlerimizin de kendilerini siyasete adamaları, bu konuda iş yapmalarını da destekliyoruz. Benim de çalıştığım arkadaşlar var ama yani bu cümleyi cımbızlayarak sanki biz buna karşıymışız gibi basında algı oluşturulmaya çalışılıyor. Olacak biz de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gençlerimizi, Trabzonlular gibi teşvik ediyoruz siyaset yapmaya, bunda yadsınacak bir şey yok."

Hatipli Kışla 

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