Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu: 'Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz' Haberi

- Başkan Açıklama

-detaylar



( İSTANBUL ) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu: "Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz" İSTANBUL



- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, CNR EXPO'da düzenlenen fuara katıldı.

Balıkesir'in tanıtımının yapıldığı stantta konuşan Başkan Kafaoğlu,"Ülkeyi 2023 vizyonuna hazırlıyoruz. 2023'te Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, CNR EXPO 'da düzenlenen fuarın açılış programına katıldı.

Fuarda stantları ziyaret eden Başkan Kafaoğlu, herkesi Balıkesir'in projelerinin tanıtıldığı standa davet etti. Fuarların ülke ekonomisine önemli katkılarının olduğunu belirten Başkan Kafaoğlu,, “ 2023'e giden süreçte Türkiye'nin kendi yerli ve milli sanayinin kuruyor olması, özellikle savunma sanayisinden tutunda Elektronik Sanayine kadar hakikaten Türkiye kendinden söz ettiren ve her geçen gün dikkatleri üzerine çeken bir ülke. Tabii biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu fuarda yerimizi aldık. Artık sadece firmalar değil, ülkeler değil, kurumlar değil, şehirler yarışıyor. Bizde ülkeyi 2023 vizyonuna hazırlıyoruz 2023'te Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz, plakamız var. Ekonomik olarak Türkiye'nin inşallah 10 numaralı ili olmak istiyoruz” dedi.

Yatırımcıları Balıkesir'e davet eden Başkan Kafaoğlu, “Balıkesir'in potansiyeli müsait İstanbul'un 3 katı yüzölçümü Kocaeli'nin 5 kat yüzölçümü. İstanbul sanayiden arandıkça Kocaeli ve Gebze dolu, Bursa dolu ilk durak Balıkesir oluyor. Balıkesir'de çarpık bir sanayileşme olmayacak, Organize Sanayi bir bölge oluşacak, Organize Sanayi Bölgemizi bir buçuk kat yükseltiyoruz. Bandırma'da yeni sanayi bölgeleri Dursunbey bölgelerinde yaparak Balıkesir'i Sanayi yönetim yönünde de kalkındırmak istiyoruz. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehriyiz, ondan da asla taviz veremeyiz. Balıkesir bu üç değer üzerinden yükselen bir yer. Ben de burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak dikkatleri Balıkesir'e çekmek ve 2023 yılında Balıkesir'e yatırım yapacak olanların da bir an önce Balıkesir'de korusun almaları için burada arkadaşlarımız tanıtımlar yapıyorlar” ifadelerini kullandı. (VB-

