Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu: 'Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz' Haberi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu: 'Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz' Haberi

stantlardan detaylar

Savunma Sanayi Sanayi Bölgeleri 2023 Vizyonu Hayvancılık Yükselen 

- Başkan Açıklama
-detaylar

( İSTANBUL ) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu: "Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz" İSTANBUL

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, CNR EXPO'da düzenlenen fuara katıldı.
Balıkesir'in tanıtımının yapıldığı stantta konuşan Başkan Kafaoğlu,"Ülkeyi 2023 vizyonuna hazırlıyoruz. 2023'te Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, CNR EXPO 'da düzenlenen fuarın açılış programına katıldı.
Fuarda stantları ziyaret eden Başkan Kafaoğlu, herkesi Balıkesir'in projelerinin tanıtıldığı standa davet etti. Fuarların ülke ekonomisine önemli katkılarının olduğunu belirten Başkan Kafaoğlu,, “ 2023'e giden süreçte Türkiye'nin kendi yerli ve milli sanayinin kuruyor olması, özellikle savunma sanayisinden tutunda Elektronik Sanayine kadar hakikaten Türkiye kendinden söz ettiren ve her geçen gün dikkatleri üzerine çeken bir ülke. Tabii biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu fuarda yerimizi aldık. Artık sadece firmalar değil, ülkeler değil, kurumlar değil, şehirler yarışıyor. Bizde ülkeyi 2023 vizyonuna hazırlıyoruz 2023'te Türkiye'nin 10 numaralı ili olmak istiyoruz, plakamız var. Ekonomik olarak Türkiye'nin inşallah 10 numaralı ili olmak istiyoruz” dedi.
Yatırımcıları Balıkesir'e davet eden Başkan Kafaoğlu, “Balıkesir'in potansiyeli müsait İstanbul'un 3 katı yüzölçümü Kocaeli'nin 5 kat yüzölçümü. İstanbul sanayiden arandıkça Kocaeli ve Gebze dolu, Bursa dolu ilk durak Balıkesir oluyor. Balıkesir'de çarpık bir sanayileşme olmayacak, Organize Sanayi bir bölge oluşacak, Organize Sanayi Bölgemizi bir buçuk kat yükseltiyoruz. Bandırma'da yeni sanayi bölgeleri Dursunbey bölgelerinde yaparak Balıkesir'i Sanayi yönetim yönünde de kalkındırmak istiyoruz. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehriyiz, ondan da asla taviz veremeyiz. Balıkesir bu üç değer üzerinden yükselen bir yer. Ben de burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak dikkatleri Balıkesir'e çekmek ve 2023 yılında Balıkesir'e yatırım yapacak olanların da bir an önce Balıkesir'de korusun almaları için burada arkadaşlarımız tanıtımlar yapıyorlar” ifadelerini kullandı. (VB-
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı