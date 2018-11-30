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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz, ilk seçim sözünü verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz, ilk seçim sözünü verdi

YÜCEL YILMAZ KARŞILAMA

Toplantı Kalaba Cuma Namazı Alabalık Kontrol Noktası 

-ARAÇ KONVOYU
-POLİSLERE GÜL VERMESİ
-YÜCEL YILMAZ İLK AÇIKLAMA

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, büyük bir coşku ile şehir girişinde karşılandı. Konvoyla şehir girişindeki polis kontrol noktasındaki görevli emniyet mensuplarına gül vererek konteyner ricalarına karşılıksız kalmayan Yücel Yılmaz “Seçimleri hayırlısı ile bitirelim işlem tamam” dedi.
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Ankara dönüşünde kalabalık bir grup tarafından Değirmen Boğazı mevkinde karşılandı. Yılmaz’ı karşılamaya gelen yüzlerce araç konvoy eşliğinde şehre giriş yaptı. Yılmaz, Balıkesir girişindeki polis kontrol noktasındaki görevli emniyet mensuplarına otobüsten inerek gül vererek görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca emniyet mensuplarının konteyner ricasına karşılıksız kalmayan Yücel Yılmaz “Seçimleri hayırlısı ile bitirelim, işlem tamam” dedi.
Yılmaz İHA’ya yaptığı ilk açıklamada “Cumhurbaşkanımızın gurup toplantısında açıkladığı 20 ilin içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak benim ismimi söyledikten sonra şehre ilk gelişimiz. İl başkanımız, milletvekillerimiz dava arkadaşlarımız, Balıkesir’de taş üzerine taş koyan gençler hepimiz beraber şehre giriş yapıyoruz. Hep birlikte bu seçimden de güçlü bir şekilde çıkmak için startı vereceğiz. Hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte cuma namazı kılacağız” dedi.
Büyükşehir Başkan adayı Yücel Yılmaz, şehir turunun ardından cuma namazını Zağnos Paşa Caminde kıldıktan sonra halka hitaben bir konuşma gerçekleştirecek.
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