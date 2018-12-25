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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Balıkesir beyaza büründü

Balıkesir beyaza büründü

İL GENELİNDEN KAR GÖRÜNTÜLERİ

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Kar Kalınlığı Sağanak Yağış Bild Kar Yağışı Irak 


- Balıkesir il genelinde sabah saatlerinden beri devam eden sağanak yağış yerini kara bıraktı. Özellikle rakımı yüksek ilçelerde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı bazı ilçelerde tutmaya başladı.
Kar yağışı sonrasında ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Balıkesir’in yüksek ilçeleri Dursunbey, Sındırgı, Gönen ve Balıkesir merkezindeki yüksek kırsal mahallelerinde kar yağışı şiddetini artırdı. İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde şiddetini artıran kar yağışı sonrasında bazı kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalar olduğu bildirildi.
(ÖK-MŞ)
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