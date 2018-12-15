Balıkesir Baltok - Adana Demirspor maçının ardından

--Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural'ın açıklamaları



- - Giray Bulak: "Çok keyifli bir maç oldu"- Vural;" Kaybettiğimiz için üzgünüz" BALIKESİR



- Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor’u konuk eden Balıkesir Baltok, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşma sonrası ilk değerlendirmeyi yapan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, eksik oyuncularına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Bulak, “Çok keyifli bir maç oldu. Adanaspor derin kadro zenginliğine sahip bir takım. Yılmaz hoca var başlarında çok önemli bir takım. Oyuncu bakımından çok sorunu yok. Geriye düşmemize rağmen galip geldik. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Dün akşam taraftarlarımızı tesise geldiler destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Şehri çok sahip çıkmamasına rağmen başkanımız ve yönetimimiz cansiperane yanımızda. Bulup buluşturmaya çalışıyorlar onlara teşekkür ediyorum. 3 oyuncumuz yoktu. Tomi, Cumali ve Sedat’ın olmaması bizi etkiledi. Doğa’nın gol atması oynamayan oyuncuların oynaması beni son derece mutlu etti. Salı günü kupa maçımız var kupada da önümüze bakmak istiyoruz” dedi.

Adana Demirspor cephesi Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise Balıkesirspor’un kendilerine iyi baskı yaptığını, bu nedenle istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi.



Kaybettikleri için üzgün olduklarını sözlerine ekleyen Vural, “En azından 1-1 bitirip böyle bir ciddi deplasmandan evimize puanla dönecekken uzatmada yediğimiz golle kaybettik. Kutluyorum Balıkesirspor’u. Aslında maça bakıldığında maçı hak eden taraf onlardı. Maçı kazandılar. Bizim şansımız olsa buradan 1 puan alıp en azından evimize dönebilirdik. Olay devam ediyor tabii, 24 puandayız. Önümüzdeki maçı Gençlerbirliği ile oynayacağız. Salı günü kupa maçımız var. Biraz oyuncularımın anlayamadığım bir tutuklukları vardı. Biz bu kadar kötü oynamayız. İyi top yapan iyi pas yapan bir takımız. Maalesef çalıştığımız halde Balıkesirpor baskısından çıkamadık. Uzun oynamak zorunda bıraktılar bizi. Onlarda bizi iyi analiz etmişler. Dolayısıyla topu açığa alamayınca yorgunluk geldi. Pas hatası yaptık, gelen topları uzaklaştırdık, dönen topları alamadık. Bugün haddinden fazla koştuk. Boş koştuk. Bunlarda bu oyunun kaybedilmesinin en önemli etkeniydi. Hakem kardeşimi de tebrik ediyorum. Sonuç olarak üzgünüz” şeklinde konuştu.



