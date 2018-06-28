- Balıkesir aromatik bitki üretim ve eğitim merkezi oldu

-Bitkilerin tanıtımı ve hasadı

-Detay görüntüler

-Kaymakam Hüseyin Öner ile röp.

-Prof.Dr.Ayten Altınbaş ile röp.

-Müdür Nazım Tanrıkulu ile röp.

-İşçi Şengül Pehlivan ile röp



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesi, aromatik bitki üretim ve eğitim merkezi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının oluşturduğu, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yaklaşık 150 dolayında aromatik bitki üretimi yapılırken bu güne kadar binlerce vatandaşa da eğitim verildi.

(BAÇEM) tarafından hazırlanan “Tarladan Hasada Aromaterapi” adlı etkinlik, 25 il ve 50 meslek gurubundan yaklaşık 300 kişiyi buluşturdu. Aromatik bitkiler konusundaki seminerlere katılan vatandaşlar, nane ve ada çayından şeker otuna kadar değişik ürünlerin tanıtımı ve hasadına katıldı.

Etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, İl Tarım Müdürü Lokman Gültekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, Balıkesir Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, Aromaterapi Derneğinin temsilcileri ve 300 davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini dile getirerek şunları söyledi; "BAÇEM'in çiçek kokulu tarlalarında, bir yandan hasat yaparken bir yandan da ruhlarımıza şifa olan kokuları konuşacağımız iki gün sürecek olan Tarladan Hasada Aromaterapi programında siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Program hazırlığında emeği geçen tüm personelimize, kurumsal katkılarından dolayı Burhaniye Belediye Başkanı Nejdet Uysal'a ve Aromaterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayten Altıntaş'a, davetimizi geri çevirmeyip bugün bizleri aromaterapi konusunda aydınlatacak olan ülkemizin farklı üniversite, kurumlarında bu alanda çalışmalar yürüten çok kıymetli hocalarımıza ve katılımları için tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz” . Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner de, ”Bu eğitim faaliyeti nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ve çok önemli buluyorum bu eğitim faaliyetlerini Balıkesir Türkiye’nin tarımsal potansiyeli en yüksek illerinden biri. Burhaniye de bu potansiyelin çok önemli bir parçası. Yani Balıkesir’in tarımsal ve hayvani üretimi en önemli ilçelerinden biri” dedi.

Aroma Terapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayten Altınbaş ise, “Balıkesir bu konuda çok şanslı. Nazım Tanrıkulu diye bir arkadaşımız var. Ve burada inanılmaz tıbbi bitki çeşitleri yetiştirmiş. En güzel çeşitleri yetiştirmiş. Bunlarla ilgili uçucu yağ çıkarma yerleri kurulmuş. Türkiye bu konuda çok şanslı. Tabiatı ve içindeki bitkileri ç ok zengin. Şimdi dünyada aromatik bitkiler ve uçucu yağların büyük bir piyasası var. Gittikçe de büyüyor. Aynı şekilde Türkiye de öyle. Gittikçe büyüyen Pazar var var. Ama, bu pazara biz kaliteli ve standart ürünler hazırlamamamız lazım. Bunun içinde işin tarımsal üretim çok önemli. Bunu başaran çök önemli ziraatçılarımız var. Ama biz bunu uçucu sabit yağ haline getirebilirsek. Hele onları kozmetik, krem ve gıdada kullanılacak ürün haline getirebilirsek fiyatta çok yükselir. Yani, aromatik bitkilerin geleceği Türkiye’de de dünyada da çok önemli. Biz bu konuda çok önemli yerlere geldik ziraat açısından. Ama, ikinci adım olarak bunların iyi güzel standart şekle getirilmesi, gıda ve kozmetik üreticilerine pazarlarsak Türkiye’nin büyük bir geliri olacağına inanıyorum” dedi.

BAÇEM Müdür Nazım Tanrıkulu’ da, “ Bu etkinliğe iki ay gibi kısa sürede hazırlandık. Türkiye’nin 25 farklı ilinden, bir kişide yurt dışından Bulgaristan’dan olmak üzere 50 farklı meslek gurubundan 300’e yakın katılım var” dedi.

(FT-MŞ)

